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Окупанти намагаються оточити Лисичанськ, але роблять помилки і провалюють штурми, - ISW

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Лисичанськ, Понеділок 13 червня 2022 04:46
Окупанти намагаються оточити Лисичанськ, але роблять помилки і провалюють штурми, - ISW Фото: окупанти намагаються оточити Лисичанськ (facebook com mod mil rus)
Автор: Артур Родивилов

Російські війська намагаються оточити Лисичанськ, але роблять помилки і терплять невдачі при штурмі. Ворог зруйнував два мости через Сіверський Донець, тоді як слід було прагнути захопити їх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Російські окупанти продовжують наземні штурми в Сєвєродонецьку та його околицях під прикриттям сильного артилерійського вогню, але станом на 12 червня не встановили повний контроль над містом.

Росіяни провели безуспішні штурмові операції у Врубівці та Миколаївці,

На думку аналітиків ISW, росіяни, ймовірно, розраховують, що зможуть прорватися або в районі Тошківки, або з Попасної на північ, а потім оточити Лисичанськ або атакувати його з західного берега Сіверського Дінця.

Водночас чергова спроба російських військ атакувати Тошківку виявилася безуспішною.

Загарбники зруйнували два мости через річку Сіверський Донець між Сєвєродонецьком і Лисичанськом і ведуть масований обстріл третього.

"Російські війська, в принципі, повинні прагнути захопити мости, а не руйнувати їх, оскільки у них є проблеми з форсуванням річки Сіверський Донець. Можливо, вони сподіваються заблокувати українських захисників у Сєвєродонецьку, відрізавши їм шлях до відступу, але здається малоймовірним, що вигода від захоплення відносно невеликого числа військових ЗСУ вище витрат на створення переправи через річку", – зазначили аналітики.

Ворог також робив безуспішні спроби просування на Довгеньке, Долину і Мазанівку між Ізюмом і Слов'янськом.

Нагадавши, раніше глава Луганської ОВВА Сергій Гайдай заявляв, що станом на суботу, 11 червня, під контролем Збройних сил України перебуває третя частина Сєвєродонецька.

Також ми писали, що російські війська годинами обстрілюють завод "Азот" у Сєвєродонецьку, внаслідок чого там триває масштабна пожежа.

Раніше біля Лисичанська українські військові не дали просунутися російській військовій колоні. Вони точно атакували техніку ворога.

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