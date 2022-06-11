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Украина контролирует треть Северодонецка, в городе идут бои, - мэр

Новина українською →
Суббота 11 июня 2022 16:50
Украина контролирует треть Северодонецка, в городе идут бои, - мэр Фото: Украина контролирует треть Северодонецка (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

По состоянию на субботу, 11 июня, под контролем Вооруженных сил Украины находится третья часть Северодонецка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Северодонецка Александра Стрюка в комментарии BBC.

"На сегодняшний день идут острые уличные бои. Они сопровождаются постоянными бомбардировками. Треть города контролируется Вооруженными силами Украины: построена линия обороны, в близлежащих жилых кварталах идут бои. Проводятся военные операции, пытаются оттеснить российских военных", - отметил он.

По словам Стрюка, сейчас главной проблемой ВСУ в городе является нехватка ПВО и артиллерии. Российские военные постоянно свободно атакуют позиции украинцев с воздуха.

Также он добавил, что ситуация на территории завода "Азот" остается сложной.

"Территория "Азота" обстреляна и из воздуха, и из тяжелой артиллерии. Вчера взорвался цех обработки аммиака, взорвался склад с химикатами, он горит уже сутки", - рассказал Стрюк.

Напомним, ранее стало известно, что 10 июня украинские бойцы отбили штурм российских войск на трех направлениях в Луганской области. Вместе с тем бой за Северодонецк продолжается.

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