Оккупанты пытаются обустроить новые рубежи обороны на юге: с чем это связано

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера командования "Юг" Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.

По словам Гуменюк, продвижение украинских войск очень хорошо видно на карте и оно достаточно убедительное.

Напомним, по данным ISW, российские войска в западной части Херсонской области пытаются отступить на более защищенные позиции в ходе контролируемого отхода, чтобы избежать хаотического отступления, характерного для падения обороны под Харьковом.

Кроме того, сообщалось, что ВСУ в рамках контрнаступления на юге продолжают наземные маневры в трех районах Херсонской области.

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