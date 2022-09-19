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Окупанти намагаються облаштувати нові рубежі оборони на півдні: із чим це пов'язано

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Херсон, Понеділок 19 вересня 2022 15:26
Окупанти намагаються облаштувати нові рубежі оборони на півдні: із чим це пов'язано Фото: окупанти намагаються облаштувати нові рубежі оборони на півдні (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська намагаються облаштувати нові рубежі оборони на південному фронті. Причиною цього стало досить швидке просування ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова спікера командування "Південь" Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

За словами Гуменюк, просування українських військ дуже добре видно на карті і воно досить переконливе.

"Вони (російські війська - ред.) намагаються облаштувати черговий ешелон оборони. Черговий рубіж. Оскільки ці, які вони використовували і готували заздалегідь, зруйновані. ЗСУ просуваються. Ви бачите на карті, просування військ є, і наше поглиблення переконливе. І це означає, що рубежі оборони впадуть, і їм потрібні будуть нові", - розповіла вона.

Нагадаємо, за даними ISW, російські війська у західній частині Херсонської області намагаються відступити на більш захищені позиції під час контрольованого відходу, щоб уникнути хаотичного відступу, характерного для падіння оборони під Харковом.

Крім того, повідомлялося, що ЗСУ у рамках контрнаступу на півдні продовжують наземні маневри у трьох районах Херсонської області.

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