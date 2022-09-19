Окупанти намагаються облаштувати нові рубежі оборони на півдні: із чим це пов'язано
Російські війська намагаються облаштувати нові рубежі оборони на південному фронті. Причиною цього стало досить швидке просування ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова спікера командування "Південь" Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.
За словами Гуменюк, просування українських військ дуже добре видно на карті і воно досить переконливе.
"Вони (російські війська - ред.) намагаються облаштувати черговий ешелон оборони. Черговий рубіж. Оскільки ці, які вони використовували і готували заздалегідь, зруйновані. ЗСУ просуваються. Ви бачите на карті, просування військ є, і наше поглиблення переконливе. І це означає, що рубежі оборони впадуть, і їм потрібні будуть нові", - розповіла вона.
Нагадаємо, за даними ISW, російські війська у західній частині Херсонської області намагаються відступити на більш захищені позиції під час контрольованого відходу, щоб уникнути хаотичного відступу, характерного для падіння оборони під Харковом.
Крім того, повідомлялося, що ЗСУ у рамках контрнаступу на півдні продовжують наземні маневри у трьох районах Херсонської області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.