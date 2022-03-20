Оккупанты пытаются найти место для форсирования реки Ирпень, но безуспешно, - Павлюк

Российские оккупанты уже 25-й день разрушают украинские города и убивают мирных людей. Также враг пытается найти место для форсирования реки Ирпень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской ОВА Александра Павлюка во время телемарафона.

"Противник пытается перейти к обороне. Пытается найти место для форсирования реки Ирпень, чтобы продолжить наступление. Пока безуспешно", - сказал Павлюк.

По его словам, оккупанты пытаются перейти к обороне и хотят найти место для форсирования реки Ирпень.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области временно оккупированное село оказалось под угрозой затопления.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 24-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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