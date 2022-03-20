Окупанти намагаються знайти місце для форсування річки Ірпінь, але безуспішно, - Павлюк

Російські окупанти вже 25-й день руйнують українські міста та вбивають мирних людей. Також ворог намагається знайти місце для форсування річки Ірпінь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської ОВА Олександра Павлюка під час телемарафону.

"Противник намагається перейти до оборони. Намагається знайти місце для форсування річки Ірпінь, щоб продовжити наступ. Поки що безуспішно", - сказав Павлюк.

За його словами, окупанти намагаються перейти до оборони та хочуть знайти місце для форсування річки Ірпінь.

Раніше ми повідомляли, що у Київській області тимчасово окуповане село опинилося під загрозою затоплення.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 24-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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