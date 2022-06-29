Оккупанты пытаются блокировать Лисичанск, а ВСУ разбили несколько диверсионных групп, - Генштаб
Враг пытается блокировать Лисичанск, чтобы захватить последний город в Луганской области, который остается под контролем ВСУ. В то же время, украинским военным удалось нейтрализовать несколько ДРГ противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Главные события дня
На Северском направлении РФ обстреляла села Турья и Луговка Сумской области. Враг нанес авиационный удар по Угроедам.
На Харьковском направлении противник обстреливал Харьков, Базалиевку, Пришиб, Шестаково, Русскую Лозовую, Верхний Салтов, Ивановку и Замуловку.
На Славянском направлении зафиксированы обстрелы в районах Долины, Богородичного, Никольского, Грушувахи и Долгенького. Также оккупанты нанесли авиаудару вблизи Гусаровки.
На Донецком направлении противник пытается блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги "Лисичанск - Бахмут". Совершил обстрелы Лисичанска, Верхнекаменки, Северска и нанес авиаудар по району Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. В районе Верхнекаменки задействовал ДРГ.
На Краматорском направлении активных боевых действий враг не вел, обстрелял из артиллерии район Татьяновки.
На Бахмутском направлении враг обстреливал позиции ВСУ вблизи Клинового, Раздолевки, Выемки и Ивано-Дарьевки. Нанес авиаудар неподалеку от села Возрождение. Пытался наступать в районе Спорного, успеха не имел, отошел. ДРГ противника ВСУ обезвредили неподалеку от Берестового.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях обстреливал Авдеевку, Веселое, Павловку, Белогорье, Инженерного, Ольговского, Преображенки и Гуляйпольского. Кроме того, российские кафиры нанесли авиационных ударов вблизи Орехова и Щербаков.
На Южнобужском направлении враг также вел обстрелы, производит перегруппировку войск.
Напомним, по данным британской разведки, российские силы добились частичного успеха в районе Лисичанска.
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