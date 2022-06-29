ru ua
Ср, 29 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты пытаются блокировать Лисичанск, а ВСУ разбили несколько диверсионных групп, - Генштаб

Новина українською →
Украина, Среда 29 июня 2022 18:49
Оккупанты пытаются блокировать Лисичанск, а ВСУ разбили несколько диверсионных групп, - Генштаб Фото: сводка Генштаба на вечер среды, 29 июня (facebook.com/rnbou)
Автор: Наталия Гурковская

Враг пытается блокировать Лисичанск, чтобы захватить последний город в Луганской области, который остается под контролем ВСУ. В то же время, украинским военным удалось нейтрализовать несколько ДРГ противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Главные события дня

На Северском направлении РФ обстреляла села Турья и Луговка Сумской области. Враг нанес авиационный удар по Угроедам.

На Харьковском направлении противник обстреливал Харьков, Базалиевку, Пришиб, Шестаково, Русскую Лозовую, Верхний Салтов, Ивановку и Замуловку.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы в районах Долины, Богородичного, Никольского, Грушувахи и Долгенького. Также оккупанты нанесли авиаудару вблизи Гусаровки.

На Донецком направлении противник пытается блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги "Лисичанск - Бахмут". Совершил обстрелы Лисичанска, Верхнекаменки, Северска и нанес авиаудар по району Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. В районе Верхнекаменки задействовал ДРГ.

На Краматорском направлении активных боевых действий враг не вел, обстрелял из артиллерии район Татьяновки.

На Бахмутском направлении враг обстреливал позиции ВСУ вблизи Клинового, Раздолевки, Выемки и Ивано-Дарьевки. Нанес авиаудар неподалеку от села Возрождение. Пытался наступать в районе Спорного, успеха не имел, отошел. ДРГ противника ВСУ обезвредили неподалеку от Берестового.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях обстреливал Авдеевку, Веселое, Павловку, Белогорье, Инженерного, Ольговского, Преображенки и Гуляйпольского. Кроме того, российские кафиры нанесли авиационных ударов вблизи Орехова и Щербаков.

На Южнобужском направлении враг также вел обстрелы, производит перегруппировку войск.

Напомним, по данным британской разведки, российские силы добились частичного успеха в районе Лисичанска.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Зеленский назвал условия участия Украины в саммите G20
Зеленский назвал условия участия Украины в саммите G20
DAILY
"Россию ненавижу больше, чем сами украинцы": как живут в Украине с российским паспортом
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "Россию ненавижу больше, чем сами украинцы": как живут в Украине с российским паспортом