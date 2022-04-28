Оккупанты пытались штурмовать Рубежное. ВСУ нанесли им потери, - Генштаб

Российские захватчики пытались штурмовать город Рубежное Луганской области. Однако, наши защитники отбили их атаку и нанесли им потери.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу Генерального штаба ВСУ.

"Противник пытался полностью захватить Рубежное, но успеха не имел, понес потери и отступил на ранее занятые позиции", - пишет пресс-служба.

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