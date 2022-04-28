Окупанти намагалися штурмувати Рубіжне. ЗСУ завдали їм втрат, - Генштаб

Російські загарбники намагалися штурмувати місто Рубіжне Луганської області. Однак, наші захисники відбили їх атаку та завдали їм втрат.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.
"Противник намагався повністю захопити Рубіжне, але успіху не мав, зазнав втрат і відступив на раніше зайняті позиції", - пише пресслужба.
Війна Росії проти України триває шістдесят чотири дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.