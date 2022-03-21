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Оккупанты пытались наступать на Бровары. Но понесли потери и были остановлены

Фото: российские войска пытались наступать на Бровары (facebook com mod mil rus)
Автор: Артем Горовенко

Российские войска предприняли наступление в направлении Броваров Киевской области. Но были вынуждены остановиться из-за больших потерь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"При попытке наступления в направлении Броваров (противник, - ред.) понес значительные потери и был остановлен. Предпринимает попытки провести мероприятия по восстановлению боеспособности и инженерного оборудования занятых рубежей", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на Слобожанском направление российские войска не ведут активных наступательных действий. Пытаются блокировать Харьков, обстреливают оборонные рубежи и гражданскую инфраструктуру Харькова и Чугуева.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что с начала войны против Украины уничтожены три ударные российские армии и одна воздушная.

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БроварыВойна России против Украины