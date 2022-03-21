Окупанти намагалися наступати на Бровари. Але зазнали втрат і були зупинені

Російські війська здійснили наступ у напрямку Броварів Київської області. Але були змушені зупинитися через великі втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"При спробі наступу в напрямку Броварів (противник, - ред.) зазнав значних втрат і був зупинений. Робить спроби провести заходи з відновлення боєздатності та інженерного обладнання зайнятих рубежів", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на Слобожанському напрямку російські війська не ведуть активних наступальних дій. Намагаються блокувати Харків, обстрілюють оборонні рубежі і цивільну інфраструктуру Харкова і Чугуєва.