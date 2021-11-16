Оккупанты проводят военные сборы на Донбассе для повышения боевой готовности, - разведка

"С 15 ноября на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях оккупанты начали проведение очередного сбора военнообязанных запаса. С призванными на сборы организовано проведение занятий по боевой подготовке и тренировкам по боевой готовности", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в разведке, в проведении собрания российско-оккупационных войск контролируется комиссией штаба 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.