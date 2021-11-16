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Окупанти проводять військові збори на Донбасі для підвищення бойової готовності, - розвідка

Автор: Марія Кучерявець

Російсько-окупаційні сили на Донбасі з 15 листопада розпочали військові збори. Вже з призваними наразі проводяться тренування для підвищення бойової готовності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

"З 15 листопада на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях окупанти розпочали проведення чергового збору військовозобов’язаних запасу. З призваними на збори організовано проведення занять з бойової підготовки та тренувань з бойової готовності", - йдеться в повідомленні.

Як проінформували у розвідці, проведення зборів російсько-окупаційних військ контролюється комісією штабу 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ.

Нагадаємо, в районі проведення Операції об'єднаних сил був збитий російський БПЛА. Ворожий літальний апарат перетнув лінію розмежування на Донбасі.

Додамо, за минулу добу 15 листопада, збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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