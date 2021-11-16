Беспилотник боевиков пересек линию разграничения. Его сбили военные ВСУ

В районе проведения Операции объединенных сил был сбит российский БПЛА. Вражеский летательный аппарат пересек линию разграничения на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Украинской делегации в ТКГ.

"Российские вооруженные формирования продолжают нарушать Минские соглашения и Комплекс дополнительных мер по усилению режима прекращения огня. Так, в районе проведения Операции объединенных сил средствами радиоэлектронной борьбы был принужден к посадке БПЛА противника который пересек линию разграничения на Донбассе", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, им оказался БПЛА, который принадлежит к российскому многоцелевому беспилотному авиационному комплексу "Орлан-10", что предназначен для ведения разведки и корректировки огня артиллерии.

В ТКГ отмечают, что беспилотник является очередным доказательством и документальным подтверждением присутствия российских войск, вооружения и техники на востоке Украины.

Что известно о беспилотнике "Орлан-10"

"Орлан-10" производит российское ООО "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге и этот комплекс стоит исключительно на вооружении ВС РФ.