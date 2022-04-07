Оккупанты проводят демонстрации, чтобы помешать переброске подразделений ВСУ из Полесья, - Генштаб
Российские оккупанты на Полесском направлении активных действий не проводили. В частности, оккупанты проводят демонстрации, чтобы помешать переброске подразделений ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.
Отмечается, что подразделения оккупантов, которые выведены на территорию Республики Беларусь, осуществляют демонстрационные действия с целью недопущения переброски подразделений Вооруженных Сил Украины из указанного района на другие направления.
Также Силы обороны Украины, нанося потери оккупантам, продолжают оттеснять врага и освобождать временно захваченные оккупантами территории на отдельных направлениях.
Ранее мы сообщали, что в Харьковской области пограничники уничтожили пункт обеспечения оккупантов.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 43-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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