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Оккупанты проводят демонстрации, чтобы помешать переброске подразделений ВСУ из Полесья, - Генштаб

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Четверг 07 апреля 2022 18:55
Оккупанты проводят демонстрации, чтобы помешать переброске подразделений ВСУ из Полесья, - Генштаб Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты на Полесском направлении активных действий не проводили. В частности, оккупанты проводят демонстрации, чтобы помешать переброске подразделений ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Отмечается, что подразделения оккупантов, которые выведены на территорию Республики Беларусь, осуществляют демонстрационные действия с целью недопущения переброски подразделений Вооруженных Сил Украины из указанного района на другие направления.

Также Силы обороны Украины, нанося потери оккупантам, продолжают оттеснять врага и освобождать временно захваченные оккупантами территории на отдельных направлениях.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области пограничники уничтожили пункт обеспечения оккупантов.

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