Окупанти проводять демонстрації, щоб завадити перекиданню підрозділів ЗСУ з Полісся, - Генштаб

Російські окупанти на Поліському напрямку активних дій не проводили. Зокрема, окупанти проводять демонстрації, щоб завадити перекиданню підрозділів ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Зазначається, що підрозділи окупантів, що виведені на територію Республіки Білорусь, здійснюють демонстраційні дії з метою недопущення перекидання підрозділів Збройних Сил України з вказаного району на інші напрямки.

Також Сили оборони України, завдаючи втрат окупантам, продовжують відтісняти ворога та звільняти тимчасово захоплені окупантами території на окремих напрямках.