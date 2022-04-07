Окупанти проводять демонстрації, щоб завадити перекиданню підрозділів ЗСУ з Полісся, - Генштаб
Російські окупанти на Поліському напрямку активних дій не проводили. Зокрема, окупанти проводять демонстрації, щоб завадити перекиданню підрозділів ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.
Зазначається, що підрозділи окупантів, що виведені на територію Республіки Білорусь, здійснюють демонстраційні дії з метою недопущення перекидання підрозділів Збройних Сил України з вказаного району на інші напрямки.
Також Сили оборони України, завдаючи втрат окупантам, продовжують відтісняти ворога та звільняти тимчасово захоплені окупантами території на окремих напрямках.
Раніше ми повідомляли, що у Харківській області прикордонники знищили пункт забезпечення окупантів.
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