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Оккупанты не пропустили в Херсонскую область гуманитарный груз, - глава ОВА

Фото: оккупанты заблокировали гуманитарный груз в Херсонской области (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты заблокировали гуманитарный груз, следовавший из Днепропетровской в Херсонскую область. Вражеские силы не пропустили 14 грузовиков с продуктами питания и медикаментами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Сергея Лагуту.

"Сегодня до Херсона из города Апостолово Днепропетровской области выехали 14 фур с продуктами питания и медикаментами. Там было самое необходимое - средства гигиены для детей и взрослых, консервация, мясо, полуфабрикаты, детское питание и тому подобное", - говорится в сообщении.

Лагута добавил, что в Херсонскую область ехал инсулин и другие медикаменты острой необходимости. Их должны были разделить между местными жителями.

Грузовики развернули на полпути, поэтому гуманитарная помощь вернулась в Днепропетровскую область.

Напомним, мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что гуманитарные наборы в городе будут выдавать отдельным социальным категориям.

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