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В Житомире остаток гуманитарных наборов будут выдавать только отдельным категориям граждан

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Житомир, Суббота 19 марта 2022 17:08
В Житомире остаток гуманитарных наборов будут выдавать только отдельным категориям граждан В Житомире остаток гуманитарных наборов получат не все (facebook.com/sukhomlyn.sergey)
Автор: Татьяна Самарук

Остаток гуманитарных наборов в Житомире смогут получать лишь отдельные категории граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Сергея Сухомлина.

По его словам, наборы получат только те жители Житомирской общины, которые относятся к отдельным социальным категориям.

В частности, речь идет о людях с инвалидностью первой и второй группы, людей пожилого возраста, старше 80 лет, дети с инвалидностью, а также те, кто регистрировался ранее, но еще не получили гуманитарных наборов.

Также для получения пособия при себе нужно обязательно иметь документ, подтверждающий принадлежность к указанным категориям.

Сухомлин добавил, что при выдаче гуманитарной помощи отныне будет присутствовать работник военкомата.

Ранее мы сообщали, что российская авиация атаковала городскую больницу Житомира.

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