В Житомире остаток гуманитарных наборов будут выдавать только отдельным категориям граждан
Остаток гуманитарных наборов в Житомире смогут получать лишь отдельные категории граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Сергея Сухомлина.
По его словам, наборы получат только те жители Житомирской общины, которые относятся к отдельным социальным категориям.
В частности, речь идет о людях с инвалидностью первой и второй группы, людей пожилого возраста, старше 80 лет, дети с инвалидностью, а также те, кто регистрировался ранее, но еще не получили гуманитарных наборов.
Также для получения пособия при себе нужно обязательно иметь документ, подтверждающий принадлежность к указанным категориям.
Сухомлин добавил, что при выдаче гуманитарной помощи отныне будет присутствовать работник военкомата.
Ранее мы сообщали, что российская авиация атаковала городскую больницу Житомира.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 24-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!