В Житомире остаток гуманитарных наборов будут выдавать только отдельным категориям граждан

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Сергея Сухомлина.

По его словам, наборы получат только те жители Житомирской общины, которые относятся к отдельным социальным категориям.

В частности, речь идет о людях с инвалидностью первой и второй группы, людей пожилого возраста, старше 80 лет, дети с инвалидностью, а также те, кто регистрировался ранее, но еще не получили гуманитарных наборов.

Также для получения пособия при себе нужно обязательно иметь документ, подтверждающий принадлежность к указанным категориям.

Сухомлин добавил, что при выдаче гуманитарной помощи отныне будет присутствовать работник военкомата.