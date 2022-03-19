Окупанти не пропустили в Херсонську область гуманітарний вантаж, - голова ОВА

Російські окупанти заблокували гуманітарний вантаж, що прямував з Дніпропетровської в Херсонську область. Ворожі сили не пропустили 14 вантажівок з продуктами харчування та медикаментами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Сергія Лагуту.
"Сьогодні до Херсонщини із міста Апостолове Дніпропетровської області виїхали 14 фур із продуктами харчування та медикаментами. Там було найнеобхідніше - засоби гігієни для дітей та дорослих, консервація, м’ясо, напівфабрикати, дитяче харчування тощо", - йдеться у повідомленні.
Лагута додав, що у Херсонську область їхав інсулін та інші медикаменти гострої необхідності. Їх мали розділити між місцевими жителями.
Вантажівки розвернули на пів шляху, тому гуманітарна допомога повернулася в Дніпропетровську область.
Нагадаємо, мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що гуманітарні набори у місті будуть видавати окремим соціальним категоріям.
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