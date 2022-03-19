RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти не пропустили в Херсонську область гуманітарний вантаж, - голова ОВА

Фото: окупанти заблокували гуманітарний вантаж в Херсонській області (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти заблокували гуманітарний вантаж, що прямував з Дніпропетровської в Херсонську область. Ворожі сили не пропустили 14 вантажівок з продуктами харчування та медикаментами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Сергія Лагуту.

"Сьогодні до Херсонщини із міста Апостолове Дніпропетровської області виїхали 14 фур із продуктами харчування та медикаментами. Там було найнеобхідніше - засоби гігієни для дітей та дорослих, консервація, м’ясо, напівфабрикати, дитяче харчування тощо", - йдеться у повідомленні.

Лагута додав, що у Херсонську область їхав інсулін та інші медикаменти гострої необхідності. Їх мали розділити між місцевими жителями.

Вантажівки розвернули на пів шляху, тому гуманітарна допомога повернулася в Дніпропетровську область.

Нагадаємо, мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що гуманітарні набори у місті будуть видавати окремим соціальним категоріям.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниВторгнення Росії до УкраїниХерсонская область