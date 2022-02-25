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Во Львове и Киеве звучат сирены воздушной тревоги

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Киев, Пятница 25 февраля 2022 07:11
Автор: Валерия Полищук

С утра в Киеве и Львове зазвучали сирены воздушной тревоги. Жителей городов призывают прятаться в убежища.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, в Киеве сирены слышно на Виноградаре, Позняках, Осокорках, Соломенском районе, Подоле.

Позже в КГГА сообщили, что сирены не учебная тревога.

"Внимание, это не обучающая тревога! Объявленная воздушная угроза! Услышав сирены, немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию! Напоминаем, что все станции метрополитена во время тревоги доступны для людей как укрытие в любое время суток", - говорится в сообщении.

В то же время мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в городе заработала сирена.

"Львов! Необходимо идти в укрытие! Только что прозвучала сирена, означающая воздушную тревогу", - написал он в Telegram. ё

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