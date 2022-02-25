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Окупанти просунулися вглиб Київської області: можливе захоплення Ворзеля

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Київська область, П'ятниця 25 лютого 2022 08:19
Окупанти просунулися вглиб Київської області: можливе захоплення Ворзеля Фото: у Київській області йдуть бої (facebook.com/rnbou)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти продовжують просуватися по Київській області. Ворожі війська підступають до селища Ворзель в Ірпінському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника Міністра оборони Анну Маляр.

"Можливий захід окупанта в Ворзель і навколишні населені пункти.
Впали і знищуй ворога", - заявила Маляр.

Відзначимо, що ЗСУ ведуть активні бої біля населених пунктів Димер та Іванків у Київській області.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що вранці 25 лютого у Львові та Києві звучала сирена повітряної тривоги.

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