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Оккупанты продолжили обстрел Сумской области: есть раненые

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Сумская область, Суббота 09 июля 2022 22:40
Оккупанты продолжили обстрел Сумской области: есть раненые Фото: Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОВА (facebook.com/zhyvytskyy)
Автор: Иван Носальский

В субботу, 9 июля, россияне обстреляли приграничные районы Сумской области при помощи РСЗО, самолетов и минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

По его словам, жители Шалыгинской громады сегодня днем услышали шесть взрывов - россияне били из РСЗО. В это же время оккупантами был нанесен ракетный удар при помощи самолета.

При этом вечером по Шалыгинской громаде было выпущено 12 ракет из самолета. После этого захватчики атаковали район при помощи РСЗО.

Живицкий добавил, что в полдень в окрестностях двух населенных пунктов Хотинской громады россияне открыли минометный огонь. Три человека получили ранения. Также от минометных обстрелов пострадала и Эсманская громада.

"Ближе к часу дня россияне выпустили 6 мин из минометов по Эсминская общине. А в два часа еще 4. Ближе к половине третьего - еще 7 минометных "прилетов", - рассказал глава ОВА.

Живицкий отметил, что в результате утреннего обстрела из вертолета в Миропольской громаде ранены два человека.

Напомним, сегодня стало известно, что российские войска сегодня утром нанесли удары по Сумской области. Враг бил из вертолетов и реактивных систем залпового огня.

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