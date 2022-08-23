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Оккупанты продолжают убивать мирных жителей Донецкой области: новые данные

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Донецк, Вторник 23 августа 2022 09:38
Оккупанты продолжают убивать мирных жителей Донецкой области: новые данные Фото: российские войска снова обстреляли Донецкую область (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За сутки оккупанты убили одного гражданского, еще семь человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 22 августа россияне убили 1 мирного жителя Донбасса - в Соледаре. Еще 7 человек получили ранения", - написал он.

Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 758 человек, еще 1950 мирных жителей получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, в ночь на 23 августа российская армия снова ударила по Днепропетровской области. Оккупанты артиллерией и "Ураганами" накрыли два района - Криворожский и Никопольский. Вследствие обстрелов погибла женщина.

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