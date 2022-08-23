Окупанти продовжують вбивати мирних жителів Донецької області: нові дані

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За добу окупанти вбили одного цивільного, ще семеро людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Всього з початку повномасштабної війни в Донецькій області через російську агресію загинули 758 осіб, ще 1950 мирних жителів отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

"За 22 серпня росіяни вбили 1 мирного жителя Донбасу - в Соледарі. Ще 7 осіб отримали поранення", - написав він.

Нагадаємо, в ніч на 23 серпня російська армія знову вдарила по Дніпропетровській області. Окупанти артилерією і" Ураганами " накрили два райони - Криворізький і Нікопольський. Внаслідок обстрілів загинула жінка.

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