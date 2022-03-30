Окупанти продовжують проводити повітряну розвідку в Одеській області, - ОВА
Російські окупаційні війська продовжують проводити повітряну розвідку в Одеській області. Таким чином армія РФ вивчає інформацію про важливі об'єкти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.
За його словами, ніч в Одесі та області пройшла спокійно, проте лунали звукик сирени. Це свідчить про те, що ворог продовжує проводити повітряну розвідку об'єктів.
Крім того, Братчук нагадав про морські міни, які виявляють у Чорному морі. Ці міни Росія захопила ще у 2014 році в Севастополі.
Нагадаємо, раніше про російські морські міни, виявлені біля узбережжя Туреччини і Румунії, заявили в Міністерстві закордонних справ.
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