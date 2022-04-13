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Оккупанты продолжают перебрасывать в Украину так называемых "добровольцев", - сводка Генштаба

Новина українською →
Среда 13 апреля 2022 07:33
Оккупанты продолжают перебрасывать в Украину так называемых "добровольцев", - сводка Генштаба Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке на фронтах на начало 49-х суток войны России против Украины. По данным разведки, враг продолжает перебрасывать в Украину так называемых "добровольцев".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.

"По имеющейся информации, в Ленинградской области сформирован батальон численностью около 400 человек. Состоит он исключительно из военнослужащих, имеющих боевой опыт. Направили их в Украину для усиления одного из подразделений 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии", - говорится в сообщении.

В Генштабе также отметили, что враг не перестает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры в Харьковской и Запорожской областях. Оккупанты ведут активную воздушную разведку.

До 26 апреля РФ ввела в приграничных с Украиной районах и на временно оккупированной территории Крыма так называемый "желтый уровень террористической угрозы". Указанные мероприятия проводятся, вероятно, с целью организации перемещения военной техники, вооружения и личного состава на территорию Украины.

На Северском направлении не исключается содержание в приграничных с Украиной районах Курской области отдельных подразделений для проведения демонстрационных действий с целью сковывания сил украинской армии.

На Слобожанском направлении продолжается частичное блокирование и артиллерийские обстрелы города Харькова. На некоторых временно занятых территориях враг прибегает к формированию подразделений так называемой "народной милиции".

На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Ведет наступление в районе металлургического комплекса Азовсталь и морского порта.

На Южнобугском направлении оккупанты пытаются захватить отдельные населенные пункты, но у них ничего не получается.

Напомним на территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки отбито 6 атак врага, уничтожено 2 единицы автомобильной техники и 3 артиллерийские системы противника.

Мы также писали о том, что украинские зенитные ракетные войска 12 апреля сбили 300-ю цель с начала полномасштабного вторжения России. Речь идет о вражеском штурмовике Су-25.

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