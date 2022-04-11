Оккупанты продолжают отправлять военных и вооружение в Украину, - Генштаб ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке на фронтах по состоянию на начало 47-х суток войны. Враг продолжает осуществлять подготовку и отправку личного состава, вооружения и техники для участия в боевых действиях на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Кроме того, противник продолжает создание наступательной группировки войск для действий на Слобожанском направлении. Предположительно, в ближайшие дни, оккупанты будут пытаться возобновить наступление.

Осуществляется подготовка вооружения и военной техники в пункте постоянной дислокации 60-й отдельной мотострелковой бригады (Монастырище) 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа. Предположительно, указанное вооружение будет перемещено на временно оккупированную территорию Донецкой области.

Также, для восстановления потерь личного состава подразделений батальонной тактической группы из состава 36-й отдельной мотострелковой бригады (Борзя, Забайкальский край) 29 общевойсковой армии Восточного военного округа, осуществляется набор военнослужащих из состава указанной бригады.

Особую проблему враг испытывает при комплектовании должностей водителей и механиков-водителей. Отбытия отобранного личного состава из пункта постоянной дислокации запланировано на вторую половину апреля этого года.

Не исключается проведение вооруженными силами российской федерации провокационных действий на территории Приднестровского региона Республики Молдова с целью обвинения Украины в агрессии против соседнего государства.

Вероятно, противник, чтобы нарушить поставки грузов к местам ведения боевых действий, продолжит удары по объектам транспортной инфраструктуры на территории Украины с целью их уничтожения или выведения из строя.

Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Слобожанском направлении отдельные подразделения из состава 6-й общевойсковой армии и береговых войск северного флота продолжают частичное блокирование города Харькова, продолжаются артиллерийские обстрелы отдельных районов города.

На Изюмском направлении продолжается воздушная разведка местности с целью выявления позиций Вооруженных Сил Украины. Для этого противник применяет БПЛА "Орлан-10".

Силами до двух батальонных тактических групп враг пытался осуществить наступление в направлениях населенных пунктов Долгенькое и Дмитровка, успеха не имел и отошел на ранее занятые позиции.

На Донецком направлении противник основные усилия продолжает сосредоточивать на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовка, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь.

Враг пытался провести штурмовые действия в районе Золотого, но это было безрезультатно.

В городе Мариуполь при поддержке артиллерии и авиации, оккупанты продолжают штурмовые действия в районах завода "Азовсталь" и морского порта.

Силами отдельных подразделений враг осуществлял артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Высокополье, Трудолюбовка и Марьянское.

На территории Донецкой и Луганской областей защитники Украины за минувшие сутки отбили 4 атаки врага, уничтожили 5 танков, 8 единиц бронированной, 6 единиц автомобильной техники и 8 артиллерийских систем противника.