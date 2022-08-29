Оккупанты продолжают обстреливать центр Славянска: что известно

Российские оккупанты после обеда 29 августа нанесли удар по центру Славянска. В результате обстрела есть возникшие пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Славянской городской военной администрации Вадима Ляха .

"К счастью, без пострадавших и без жертв. Повреждения еще уточняются, а обстрел продолжается. Опасно везде!",- добавил глава города.

По его словам, повреждены несколько многоэтажек, разрушен частный дом и несколько пожаров.

"Славянск снова обстреливают. Около десяти мощных взрывов в центре. Скорее всего, работала ствольная артиллерия", - заявил Лях.

Напомним, что россияне ночью ударили по Славянску через что в городе есть проблема с энергоснабжением.

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