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Оккупанты продолжают обстреливать центр Славянска: что известно

Фото: оккупанты продолжают обстреливать центр Славянска (Getty Images )
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты после обеда 29 августа нанесли удар по центру Славянска. В результате обстрела есть возникшие пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Славянской городской военной администрации Вадима Ляха.

"Славянск снова обстреливают. Около десяти мощных взрывов в центре.
Скорее всего, работала ствольная артиллерия", - заявил Лях.

По его словам, повреждены несколько многоэтажек, разрушен частный дом и несколько пожаров.

"К счастью, без пострадавших и без жертв. Повреждения еще уточняются, а обстрел продолжается. Опасно везде!",- добавил глава города.

Напомним, что россияне ночью ударили по Славянску через что в городе есть проблема с энергоснабжением.

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