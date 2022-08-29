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Окупанти продовжують обстрілювати центр Слов'янська: що відомо

Фото: Окупанти продовжують обстрілювати центр Слов'янська (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти після обіду 29 серпня завдали удару по центру Слов'янська. В результаті обстрілу є виникли пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Слов'янської міської військової адміністрації Вадима Ляха.

"Слов'янськ знову обстрілюють. Близько десяти потужних вибухів у центрі.
Швидше за все, працювала ствольна артилерія", - заявив Лях.

За його словами, пошкоджено кілька багатоповерхівок, зруйновано приватний будинок та декілька пожеж.

"На щастя, без постраждалих та без жертв. Ушкодження ще уточнюються, а обстріл триває. Небезпечно скрізь!", - додав очільник міста.

Нагадаємо, що росіяни вночі вдарили по Слов'янську, через що в місті є проблема з енергопостачанням.

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