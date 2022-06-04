Оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область: 9 раненых

Оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область. Досталось Баштанскому району и Николаеву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Николаевского областного совета Анны Замазеевой в Telegram.
"Обстрелы зафиксированы в Березнеговатской общине. Горела хвойная подстилка на территории Балабановского леса", - рассказала она.
По ее словам, всего же, за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 9 человек. Детей пострадавших нет.
"В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 252 гражданина, пострадавших от атак кафиров на Николаевщину", - добавила Замазеева.
Она рассказала, что еще 73 пострадавших получили помощь амбулаторно.
Как сообщалось, ранее российские войска нанесли ракетный удар по Николаевской области 2 июня. Четыре ракеты попали в ранее разрушенный мост.
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