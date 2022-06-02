Россия запустила ракеты по Николаевской области: попали в мост и тыловые районы
Российские войска нанесли ракетный удар по Николаевской области. Четыре ракеты попали в ранее разрушенный мост.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг".
Сообщается, что по Николаевской области был нанесен массированный ракетный удар с применением стратегической авиации.
"4 крылатыми ракетами противник ударил по ранее разрушенному железнодорожному мосту в районе села Трихаты. Также атакованы черноморское побережье Николаевской области и тыловые районы наших позиций. Очевидно, враг пытается усилить психологическое давление на мирное население и подразделения сил обороны, чтобы снизить динамику контрнаступательных действий", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее российские войска нанесли ракетные удары по Львовской области, в результате задерживались более десятка поездов.
Также сообщалось, что при ударе не пострадал Бескидский тоннель через Карпаты.
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