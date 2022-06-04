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Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївську область: 9 поранених

Фото: окупанти продовжують обстрілювати Миколаївську область (ДСНС)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївську область. Дісталося Баштанському району та Миколаєву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Миколаївської обласної ради Ганни Замазєєвої в Telegram.

"Обстріли зафіксовані в Березнегуватській громаді. Горіла хвойна підстилка на території Балабанівського лісу", - розповіла вона.

За її словами, загалом же, за минулу добу в Миколаївській області поранення отримали 9 людей. Дітей серед постраждалих немає.

"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 252 громадянина, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину", - додала Замазєєва.

Вона розповіла, що ще 73 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.

Як повідомлялось, раніше російські війська завдали ракетного удару по Миколаївській області 2 червня. Чотири ракети влучили в раніше зруйнований міст.

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Миколаївська область