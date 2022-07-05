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Оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область: есть жертвы и раненые

Новина українською →
Донецк, Вторник 05 июля 2022 09:26
Оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область: есть жертвы и раненые Фото: обстрел из "Градов" (facebook.com)
Автор: Руслан Гаращенко

В течение прошедших суток в Донецкой области из-за обстрелов погибли два мирных жителя, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 4 июля россияне убили 2 мирных жителей Донбасса - в Бахмуте. Еще 4 человека получили ранения", - сообщил он.

Также в Константиновке медицинскую помощь оказали двум людям, раненым в Луганской области.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - отметил Кириленко.

Напомним, согласно данным британской разведки, после захвата почти всей территории Луганской области российские войска попытаются взять под контроль и Донецкую область. Города будут равнять с землей артиллерией.

Как сообщалось, российские войска готовят наступление на Бахмут и Северск.

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