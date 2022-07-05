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Окупанти продовжують обстрілювати Донецьку область: є жертви та поранені

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Донецьк, Вівторок 05 липня 2022 09:26
Окупанти продовжують обстрілювати Донецьку область: є жертви та поранені Фото: обстріл із "Градів" (facebook.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Протягом минулої доби на Донеччині через обстріли загинули двоє мирних жителів, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 4 липня росіяни вбили 2 мирних жителів Донбасу - у Бахмуті. Ще 4 особи отримали поранення", - повідомив він.

Також у Костянтинівці медичну допомогу надали двом людям, пораненим у Луганській області.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - зазначив Кириленко.

Нагадаємо, згідно з даними британської розвідки, після захоплення майже всієї території Луганської області російські війська спробують взяти під контроль і Донецьку область. Міста рівнятимуть із землею артилерією.

Як повідомлялося, російські війська готують наступ на Бахмут і Сіверськ.

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