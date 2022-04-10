Оккупанты продолжают использовать самодельные взрывные устройства, - британская разведка

Российские военные продолжают использовать на территории Украины самодельные взрывные устройства для нанесения потерь, снижения морального духа и ограничения свободы передвижения украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Великобритании.

"Российские силы также продолжают наносить удары по инфраструктурным объектам с высоким риском сопутствующего вреда гражданскому населению, в том числе по резервуару с азотной кислотой в Рубежном", - говорится в сообщении.

Кроме того, в британской разведке подчеркнули, что после ухода российских войск с севера Украины вскрылись факты массовых убийств мирного населения.

Оккупанты также использовали заложников в качестве живого щита и минировали объекты гражданской инфраструктуры.