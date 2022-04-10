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Окупанти продовжують використовувати саморобні вибухові пристрої, - британська розвідка

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Російські військові продовжують використовувати на території України саморобні вибухові пристрої для нанесення втрат, зниження морального духу та обмеження свободи пересування українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони Великобританії.

"Російські сили також продовжують завдавати ударів по інфраструктурних об'єктах з високим ризиком супутньої шкоди цивільному населенню, в тому числі по резервуару з азотною кислотою в Рубіжному", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в британській розвідці підкреслили, що після відходу російських військ з півночі України розкрилися факти масових вбивств мирного населення.

Окупанти також використовували заручників в якості живого щита і мінували об'єкти цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що обстріл Краматорська буде одним із звинувачень на трибуналі проти Росії.

Ми також писали про те, що в Макарові Київської області виявили тіла 132 осіб, яких розстріляли російські окупанти.

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Війна Росії проти УкраїниВеликобританія