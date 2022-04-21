Оккупанты продолжают бомбардировки "Азовстали", несмотря на приказ Путина

По его словам, российская армия обстреливает территорию "Азовстали". Кроме того, идут бои в районе трамвайного депо, которое находится на значительном расстоянии от комбината.

"Это просто для понимания "зеленых коридоров для Азовстали" и "победы Путина над Мариуполем". Я уверен - оккупанты не остановятся до полного уничтожения всех, кто в середине Азовстали. Ни наших защитников. Ни гражданских", - отметил Андрющенко.