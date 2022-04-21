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Оккупанты продолжают бомбардировки "Азовстали", несмотря на приказ Путина

Фото: оккупанты снова обстреливают Азовсталь в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в Мариуполе продолжают бомбардировки металлургического комбината "Азовсталь", несмотря на приказ президента РФ Владимира Путина об остановке штурма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, российская армия обстреливает территорию "Азовстали". Кроме того, идут бои в районе трамвайного депо, которое находится на значительном расстоянии от комбината.

"Это просто для понимания "зеленых коридоров для Азовстали" и "победы Путина над Мариуполем". Я уверен - оккупанты не остановятся до полного уничтожения всех, кто в середине Азовстали. Ни наших защитников. Ни гражданских", - отметил Андрющенко.

Напомним, сегодня глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о полном захвате Мариуполя. После этого Владимир Путин приказал остановить штурм "Азовстали".

Однако президент Владимир Зеленский опроверг полный захват Мариуполя и отметил, что в городе остаются украинские защитники.

Кроме того, сегодня была запланирована эвакуация автобусами из блокадного Мариуполя.

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МариупольВойна России против УкраиныРоссийская ФедерацияАзовсталь