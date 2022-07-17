Оккупанты продолжают бить по Николаевской области: есть погибшие и десятки раненых

Российские войска продолжают обстреливать Николаев и область. За минувшие сутки в результате атак оккупантов есть погибшие и десятки раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского облсовета Анну Замазееву в Telegram .

Вчера оккупанты обстреливали населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. "Прилеты" зафиксированы в шести общинах области.

По словам Замазеевой, есть погибшие и 37 раненых, детей среди них нет. Все пострадавшие получили медицинскую помощь.

Всего в больницах Николаевской области находятся 334 пациента, которые получили ранения в результате обстрелов.