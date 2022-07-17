Окупанти продовжують бити по Миколаївській області: є загиблі та десятки поранених

Російські війська продовжують обстрілювати Миколаїв та область. За минулу добу внаслідок атак окупантів є загиблі та десятки поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Миколаївської облради Ганну Замазєєву в Telegram .

Всього у лікарнях Миколаївської області знаходяться 334 пацієнти, які отримали поранення внаслідок обстрілів.

За словами Замазєєвої, є загиблі та 37 поранених, дітей серед них немає. Усі постраждалі отримали медичну допомогу.

Вчора окупанти обстрілювали населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. "Прильоти" зафіксовані у шести громадах області.

Нагадаємо, що Миколаїв та область майже щоденно обстрілюються окупантами. Зокрема, сьогодні через ворожі атаки виникли пожежі на підприємствах.

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