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Оккупанты продолжают бить по Николаевской области: есть погибшие и десятки раненых

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Николаев, Воскресенье 17 июля 2022 11:29
Оккупанты продолжают бить по Николаевской области: есть погибшие и десятки раненых Фото: вчера оккупанты снова обстреливали Николаевскую область (facebook com MNS GOV UA)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска продолжают обстреливать Николаев и область. За минувшие сутки в результате атак оккупантов есть погибшие и десятки раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского облсовета Анну Замазееву в Telegram.

Вчера оккупанты обстреливали населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. "Прилеты" зафиксированы в шести общинах области.

По словам Замазеевой, есть погибшие и 37 раненых, детей среди них нет. Все пострадавшие получили медицинскую помощь.

Всего в больницах Николаевской области находятся 334 пациента, которые получили ранения в результате обстрелов.

Напомним, что Николаев и область почти ежедневно обстреливаются оккупантами. В частности, сегодня из-за вражеских атак возникли пожары на предприятиях.

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