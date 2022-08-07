Оккупанты продолжают бить по Донецкой области: за сутки есть погибшие и раненые

Российская армия вчера, 6 августа, обстреляла населенные пункты Донецкой области. В результате атак есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.
Под вражескими обстрелами оказались 16 населенных пунктов, а именно города Бахмут, Авдеевка, Железное, Краматорск, Курахово, Красногоровка, Соледар, поселки Южное, Нью-Йорк, села Первомайское, Новоселовка, Очеретино, Солнцевка, Георгиевка, Максимильяновка и Карловка.
Всего зафиксировано 30 ударов. Враг бил из авиации, ракетами и артиллерией, в частности "Градами" и "Ураганами".
В результате обстрелов повреждены 22 объекта: жилые дома, школа, пешеходный мост, склад с семенами, коксохимический завод.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).
Фото: оккупанты за сутки обстреляли 16 населенных пунктов Донецкой области (t.me/UA_National_Police)
Напомним, вчера оккупанты ударили по многоэтажке в Константиновке, под завалами оказались люди.
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