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Оккупанты продолжают бить по Донецкой области: за сутки есть погибшие и раненые

Фото: оккупанты за сутки обстреляли 16 населенных пунктов Донецкой области (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия вчера, 6 августа, обстреляла населенные пункты Донецкой области. В результате атак есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.

Под вражескими обстрелами оказались 16 населенных пунктов, а именно города Бахмут, Авдеевка, Железное, Краматорск, Курахово, Красногоровка, Соледар, поселки Южное, Нью-Йорк, села Первомайское, Новоселовка, Очеретино, Солнцевка, Георгиевка, Максимильяновка и Карловка.

Всего зафиксировано 30 ударов. Враг бил из авиации, ракетами и артиллерией, в частности "Градами" и "Ураганами".

В результате обстрелов повреждены 22 объекта: жилые дома, школа, пешеходный мост, склад с семенами, коксохимический завод.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).

Фото: оккупанты за сутки обстреляли 16 населенных пунктов Донецкой области (t.me/UA_National_Police)

Напомним, вчера оккупанты ударили по многоэтажке в Константиновке, под завалами оказались люди.

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