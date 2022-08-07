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Окупанти продовжують бити по Донецькій області: за добу є загиблі та поранені

Фото: окупанти за добу обстріляли 16 населених пунктів Донецької області (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія вчора, 6 серпня, обстріляла населені пункти Донецької області. Внаслідок атак є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

Під ворожими обстрілами опинилися 16 населених пунктів, а саме міста Бахмут, Авдіївка, Залізне, Краматорськ, Курахове, Красногорівка, Соледар, селища Південне, Нью-Йорк, села Первомайське, Новоселівка, Очеретине, Сонцівка, Георгіївка, Максимільянівка та Карлівка.

Всього зафіксовано 30 ударів. Ворог бив з авіації, ракетами та артилерією, зокрема "Градами" та "Ураганами".

Внаслідок обстрілів пошкоджено 22 об'єкти: житлові будинки, школа, пішохідний міст, склад з насінням, коксохімічний завод.

За даними фактами порушено кримінальні справи за ст. 438 ККУ (порушення законів і звичаїв війни).

Фото: окупанти за добу обстріляли 16 населених пунктів Донецької області (t.me/UA_National_Police)

Нагадаємо, вчора окупанти вдарили по багатоповерхівці в Костянтинівці, під завалами опинилися люди.

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