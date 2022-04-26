Оккупанты пробуют активизировать воздушную разведку в Одесской области, - спикер ОВА

"Враг пытается активизировать и проводить интенсивную воздушную разведку на территории Одессы и Одесского региона. Но наши силы противовоздушной обороны несут ему значительные потери", - рассказал он.

Спикер ОВА обратил внимание, что оккупанты, не имея никакого успеха в наступательных действиях на юге Украины, сейчас сконцентрировались на проведении информационно-психологических операций с целью вызвать у одесситов панику.

Братчук призвал сохранять бдительность и не поддаваться на такие атаки.

"Что касается ситуации вокруг так называемого Приднестровья, то отмечаются провокационные действия местных коллаборационистов и российских оккупантов", - сообщил представитель ОВА.