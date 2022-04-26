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Оккупанты пробуют активизировать воздушную разведку в Одесской области, - спикер ОВА

Фото: Сергей Братчук, спикер Одесской ОВА (facebook.com/sergey.bratchuk)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе и области минувшая ночь прошла без вражеских обстрелов, при этом войска РФ активизировали попытки проводить разведку региона с воздуха, но несут потери - работает украинская противовоздушная оборона.

Об этом 26 апреля сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

"Враг пытается активизировать и проводить интенсивную воздушную разведку на территории Одессы и Одесского региона. Но наши силы противовоздушной обороны несут ему значительные потери", - рассказал он.

Спикер ОВА обратил внимание, что оккупанты, не имея никакого успеха в наступательных действиях на юге Украины, сейчас сконцентрировались на проведении информационно-психологических операций с целью вызвать у одесситов панику.

Братчук призвал сохранять бдительность и не поддаваться на такие атаки.

"Что касается ситуации вокруг так называемого Приднестровья, то отмечаются провокационные действия местных коллаборационистов и российских оккупантов", - сообщил представитель ОВА.

Напомним, вчера в Главном управлении разведки Украины заявили, что взрывы в Тирасполе в приднестровском районе Молдовы являются провокацией России. Разведчики отметили, что еще 22 апреля стало известно о планах "властей ПМР" подготовить защищенный бункер - за несколько дней до инцидента.

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