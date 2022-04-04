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Оккупанты привлекают резервистов, на Донбассе ВСУ отбили 7 атак, - сводка Генштаба

Фото: украинские военные (УНИАН)
Автор: Роман Мирончук

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что в России началась скрытая мобилизация резервистов. При отборе кандидатов предпочтение отдается лицам, которые уже имеют боевой опыт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.

Мобилизации подлежат рядовой, сержантский и офицерский состав. Также определены главные регионы для проведения мобилизации: Краснодарский край, Пермский край, республики Дагестан, Ингушетия, Калмыкия.

"Основным мотивационным фактором для резервистов остается материальное поощрение. Кроме того, среди российского населения распространяется мнение, что участники войны с Украиной могут улучшить свое материальное положение за счет так называемых "трофеев", то есть грабежа и мародерства", - говорится в сообщении.

Таким образом командование вооруженных сил РФ рассчитывает привлечь во время мобилизации примерно 60 тысяч человек.

При этом укомплектовывать своих военных Россия намерена с помощью своей устаревшей техники. Некоторые образцы хранятся на базах и складах более 30 лет.

В Генштабе ВСУ также рассказали, что на территории Донецкой и Луганской областей наши защитники за минувшие сутки отбили 7 вражеских атак. При этом они уничтожили 2 единицы бронированной техники, 43 автомобиля и миномет противника.

Зенитно-ракетные войска Воздушных Сил ВСУ за сутки поразили 6 воздушных целей:

  • 3 самолета (Су-34, Су-35 и самолет ретранслятор Ил-22),
  • 1 вертолет,
  • 2 крылатые ракеты.

Что касается воздушного пункта управления на базе Ил-22, то стало известно, что самолет поврежден, разгерметизирована кабина, пилотами совершена аварийная посадка на аэродроме Ростов.

Кроме того, авиация ВСУ продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по местам скопления войск противника, колоннам военной техники и логистическим центрам.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что на севере Украины войск оккупантов уже почти нет, а на Донбассе идут бои.

Ранее ВСУ ликвидировали российского подполковника Виталия Слабцова, который был заместителем командира оккупационной 83 отдельной десантно-штурмовой бригады.

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Война России против УкраиныГенштаб ВСУ