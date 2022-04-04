Окупанти залучають резервістів, на Донбасі ЗСУ відбили 7 атак, - зведення Генштабу

Мобілізації підлягають рядовий, сержантський і офіцерський склад. Також визначені головні регіони для проведення мобілізації: Краснодарський край, Пермський край, Республіки Дагестан, Інгушетія, Калмикія.

"Основним мотиваційним фактором для резервістів залишається матеріальне заохочення. Крім того, серед російського населення поширюється думка, що учасники війни з Україною можуть поліпшити своє матеріальне становище за рахунок так званих "трофеїв", тобто грабежу і мародерства", - йдеться в повідомленні.

Таким чином командування збройних сил РФ розраховує залучити під час мобілізації приблизно 60 тисяч осіб.

При цьому укомплектовувати своїх військових Росія має намір за допомогою своєї застарілої техніки. Деякі зразки зберігаються на базах і складах більше ніж 30 років.

У Генштабі ЗСУ також розповіли, що на території Донецької та Луганської областей наші захисники за минулу добу відбили 7 ворожих атак. При цьому вони знищили 2 одиниці броньованої техніки, 43 автомобілі і міномет противника.

Зенітно-ракетні війська Повітряних Сил ЗСУ за добу вразили 6 повітряних цілей:

3 літаки (Су-34, Су-35 і літак ретранслятор Іл-22),

1 вертоліт,

2 крилаті ракети.

Що стосується повітряного пункту управління на базі Іл-22, то стало відомо, що літак пошкоджений, розгерметизована кабіна, пілотами здійснена аварійна посадка на аеродромі Ростов.

Крім того, авіація ЗСУ продовжувала наносити ракетно-бомбові удари по місцях скупчення військ противника, колонах військової техніки і логістичним центрам.