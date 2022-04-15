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Оккупанты не прекращают обстрелы Кременной, есть погибший и раненые

Фото: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Артем Горовенко

Российские оккупанты со вчерашнего вечера ведут обстрелы Кременной. В результате погиб один человек, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"Россияне открыли огонь по городу из тяжелого вооружения. Обстрелы не утихали всю ночь, продолжаются до сих пор. Опасно на всей территории населенного пункта. Осколочные ранения получили пятеро местных жителей. Один пожилой человек погиб", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что ООН призывает организовать безопасный коридор для мирных жителей Мариуполя.

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ЛуганскКременнаяВойна России против Украины