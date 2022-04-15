ООН призывает организовать безопасный коридор для мирных жителей Мариуполя

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс призвал обеспечить безопасный выход мирных жителей из осажденного города Мариуполь Донецкой области после того, как узнал о гибели двух гуманитарных работников и членов их семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Я глубоко опечален гибелью по меньшей мере двух гуманитарных работников, которые вместе с пятью их родственниками были убиты во время нападения на офис неправительственной организации "Каритас" в Мариуполе 15 марта. События произошли почти месяц назад, но информация стала доступна только сейчас", - заявил Гриффитс.

Он также призвал Киев и Москву срочно договориться о безопасном проходе гражданских лиц из районов, где их жизни угрожает опасность. Кроме того, Гриффитс призывает к беспрепятственной доставке гуманитарной помощи в районы, где жизнь людей находится под угрозой.

"Гражданские лица сталкиваются с катастрофическими потребностями, особенно в районах, которые были или остаются осажденными", - заявил он.