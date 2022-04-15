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ООН призывает организовать безопасный коридор для мирных жителей Мариуполя

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Мариуполь, Пятница 15 апреля 2022 04:46
ООН призывает организовать безопасный коридор для мирных жителей Мариуполя Фото: Мариуполь (t.me/polkazov)
Автор: Роман Мирончук

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс призвал обеспечить безопасный выход мирных жителей из осажденного города Мариуполь Донецкой области после того, как узнал о гибели двух гуманитарных работников и членов их семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Я глубоко опечален гибелью по меньшей мере двух гуманитарных работников, которые вместе с пятью их родственниками были убиты во время нападения на офис неправительственной организации "Каритас" в Мариуполе 15 марта. События произошли почти месяц назад, но информация стала доступна только сейчас", - заявил Гриффитс.

Он также призвал Киев и Москву срочно договориться о безопасном проходе гражданских лиц из районов, где их жизни угрожает опасность. Кроме того, Гриффитс призывает к беспрепятственной доставке гуманитарной помощи в районы, где жизнь людей находится под угрозой.

"Гражданские лица сталкиваются с катастрофическими потребностями, особенно в районах, которые были или остаются осажденными", - заявил он.

Напомним, вчера, 14 апреля, гуманитарными коридорами удалось эвакуировать более 2500 человек, из них 289 - из Мариуполя.

Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил о том, что в блокадном городе находятся около 120 тысяч мирных жителей.

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