Оккупанты предъявят иск гражданам украинцам из-за нехватки воды в Крыму

Оккупационная администрация в Крыму намерена предъявить иск трех гражданам Украины из-за нехватки воды. Судиться намерены с руководителями Меджлиса крымскотатарского народа.

Об этом заявил руководитель так называемого "парламента" Крыма Владимир Константинов, передает российское государственное агентство " РИА Новости ".

По его словам, речь идет о крымчанах - народном депутате Мустафе Джемилеве, главе Меджлиса крымскотатарского народа Рефате Чубарове и депутате Верховной рады 7 созыва Андрее Сенченко.

Как отметил руководитель одной из структур оккупационной администрации в Крыму, они призывали к отказу от подачи воды.

Ранее оккупанты оценивали ущерб от нехватки воды в Крыму в 230 млн долларов.