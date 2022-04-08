Оккупанты в предсмертных обращениях просят жен не отпускать детей в армию РФ, - СБУ

Также оккупанты просят жен не пускать сыновей в российскую армию, ведь на войне их ждут ужасные потери.

По словам врага, после 1-го апреля ситуация ухудшилась, ведь с его роты осталось 10 человек, а командование не хочет выводить их из Украины.

"У нас два пути: или 200-м или 300-м вернуться домой", - сказал он жене.

Кроме того, со слезами жена напоминает солдату, что он всегда успокаивал их семью и напоминал, что Россия всех победит, на что он отвечает, - "больше нет".

"Не слушайте новости и не смотрите", - сказал оккупант.

К тому же оккупант предостерегает жену, чтобы в случае его смерти, сын никогда не ушел в российскую армию:

- Как малый себя ведет?

- Да ничего... Бабушке сказал, что ему 6 лет и он сам все решает.

- Сделайте так, чтобы он в армию не пошел.

- Как это сделать?

- Все делайте, чтобы он в армию не пошел! Как его начнут призывать, то мамку проси, пусть дядю Гену подключает. Скажи, пусть все сделает, чтобы его в армию не забрали! Это будет мое последнее... чего я хочу.