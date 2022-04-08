Оккупанты в предсмертных обращениях просят жен не отпускать детей в армию РФ, - СБУ

Служба безопасности Украины перехватила разговор оккупантов. В частности, сейчас они видят лишь два вероятных пути выхода из Украины, а именно погибшими или ранеными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Также оккупанты просят жен не пускать сыновей в российскую армию, ведь на войне их ждут ужасные потери.
По словам врага, после 1-го апреля ситуация ухудшилась, ведь с его роты осталось 10 человек, а командование не хочет выводить их из Украины.
"У нас два пути: или 200-м или 300-м вернуться домой", - сказал он жене.
Кроме того, со слезами жена напоминает солдату, что он всегда успокаивал их семью и напоминал, что Россия всех победит, на что он отвечает, - "больше нет".
"Не слушайте новости и не смотрите", - сказал оккупант.
К тому же оккупант предостерегает жену, чтобы в случае его смерти, сын никогда не ушел в российскую армию:
- Как малый себя ведет?
- Да ничего... Бабушке сказал, что ему 6 лет и он сам все решает.
- Сделайте так, чтобы он в армию не пошел.
- Как это сделать?
- Все делайте, чтобы он в армию не пошел! Как его начнут призывать, то мамку проси, пусть дядю Гену подключает. Скажи, пусть все сделает, чтобы его в армию не забрали! Это будет мое последнее... чего я хочу.
Ранее мы сообщали, что СБУ перехватила новый разговор, где оккупанты называют войну адом для себя.
Также мы писали, что СБУ обнаружила более 30 коллаборантов.
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