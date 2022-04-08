RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти в передсмертних зверненнях просять дружин не відпускати дітей у армію РФ, - СБУ

Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Служба безпеки України перехопила розмову окупантів. Зокрема, зараз вони бачать лише два ймовірні шляхи виходу з України, а саме загиблими або пораненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Також окупанти просять дружин не пускати синів до російської армії, адже на війні їх чекають жахливі втрати.

За словами ворога, після 1-го квітня ситуація погіршилася, адже з його роти залишилося 10 людей, а командування не хоче виводити їх з України.

"У нас два шляхи: або 200-м, або 300-м повернутися додому", - сказав він дружині.

Окрім того, зі сльозами дружина нагадує солдату, що він завжди заспокоював їхню сім'ю та нагадував, що Росія всіх переможе, на що він відповідає, - "більше ні".

"Не слухайте новини та не дивіться", - сказав окупант.

До того ж окупант застерігає дружину, щоб у випадку його смерті, син ніколи не пішов до російської армії:

- Як малий поводиться?
- Та нічого... Бабусі сказав, що йому 6 років і він сам все вирішує.
- Зробіть так, щоб він до армії не пішов.
- Як це зробити?
- Все робіть, щоб він до армії не пішов! Як його почнуть призивати, то мамку проси, хай дядька Гену підключає. Скажи, хай усе зробить, щоб його до армії не забрали! Це буде моє останнє... чого я хочу.

Раніше ми повідомляли, що СБУ перехопила нову розмову, де окупанти називають війну пеклом для себе.

Також ми писали, що СБУ виявила понад 30 колаборантів.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниВійна в УкраїніВторгнення Росії до України